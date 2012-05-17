《国际主要央行公开市场操作一览》--5月17日

路透上海5月17日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

---------------------------------------------------------------------

5/10 卖出公债 -86.36 10/15/2013 - 01/31/2014

5/11 买入公债 18.33 02/15/2036 - 02/15/2042

5/14 买入公债 47.46 05/15/2018 - 02/15/2020

5/15 卖出公债 -86.40 02/15/2014 - 05/31/2014

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上周四称,银行业在发放抵押贷款方面限制过多,导致很多信誉良好的购房者也被拒于美国楼市之外,且贷款操作似乎不会在短期内松动.[ID:nSB1539622]

--美联储4月会议记录显示,上月数名联储决策者认为,如果经济复苏不稳,联储可能需要更多刺激措施来支撑经济.但几乎没有人支持延长将于6月结束的卖短买长(扭转操作,twist operation).[ID:nSB1551594]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

---------------------------------------------------------

5/15 七天期反向交易 429.88 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,140.00 0.26%

5/16 七天期反向交易 3.00亿美元 0.66%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)周三称,已停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行未能成功完成资本重整.这证实了路透稍早的独家报导.该消息推动欧元兑美元走低,加剧了投资者和希腊国内对该国恐将被迫退出欧元区的担忧.[ID:nSB1551548]

--欧洲央行上周四重申前一周在月度会议上给出的经济评估,称未来几年的通胀风险大体均衡,不过经济前景仍面临下档风险.[ID:nSB1538420]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 31,680

上周三 34,580

-------------------------------------------

当期变化 -2,900

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明称,若盲目扩大日本央行公债购买计划,就可能扰乱金融市场.此语暗示上月放宽货币政策后,该央行准备暂时按兵不动.[ID:nSB1542424]

--日本央行上周五表示修改有关国外资产管理的规定.在管理外国资产时将更强调安全性和流动性.持有外国资产的形式将主要为存放在外国央行的存款和高流动性政府证券.[ID:nSB1540478]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,935亿台币存单,相较存单到期金额4,384亿,存单发行余额减少449亿.[ID:nST0517953]

--台湾央行周二公布,当日共发行842亿台币存单,相较存单到期金额212亿,存单发行余额增加630亿.[ID:nST0517489]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,187.9亿台币存单,相较存单到期金额3,518.5亿,存单发行余额减少330.6亿.[ID:nST0516957](完)

--整理 冉莹; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]