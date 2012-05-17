〔中国汇市〕人民币/美元收创两个月新低,未来持续关注外围动向(更新版)

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* 人民币转而收跌,受客盘扰动

* 美指震荡,汇价走向需关注外围市场

* 5月人民币汇率从6.30一路贬至6.32

路透上海5月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四续收跌,并刷新两个月来低点.国际美元高位徘徊打压人民币表现,加之客盘购汇需求涌出,都进一步压制即期汇价.

上海一国有银行交易员表示,市场依然多跟随美元指数.DXY变动,总体还算平衡.而尾盘石油企业的购汇需求偏多,推动人民币由涨转跌.

欧债危机升温是推动美元指数近期走强的主力.交易员认为,未来人民币即期汇价走向仍需关注外围市场表现.

上海一外资银行交易员称,当前左右市场风险情绪影响的要点依然在欧洲,且欧洲问题短期内仍难以彻底解决;但另一方面,持续坚挺的美指也存在向下修正可能,因此人民币后市走向仍有赖于对国际市场的观察.

"美指也是比较震荡,没有像前一天(涨得)这么厉害.中间价是不是会进一步走弱就要看外围经济的影响了,"他认为.

欧洲交易时段盘初,美元指数最新报81.468,自四个月高位81.573略微回落;而欧元持稳在四个月低点上方,在经历大跌后稍事喘息,但一些希腊银行面临紧急融资需求,加深该国可能退出欧元区的疑虑,仍然让欧元承受沉重压力.[FRX/CN][FRX/]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3252 6.3126 6.3258 6.3233 6.3205 6.3222

国际清算银行(BIS)数据显示,2012年4月人民币实际有效汇率指数为107.49,较修正后的3月数据环比上涨0.28%.同期名义有效汇率指数为105.14,亦环比小升0.16%.[ID:nSB1551758]

上述外资银行交易员指出,5月初召开第四轮中美战略与经济对话后,人民币即期汇价从6.30的位置一路走贬至6.32,而从一年期NDF看,整个国际市场也是在唱衰人民币.

他认为,全年人民币能否维持2-3%的升幅尚难下定论,需关注后期经济的走向和政治方面的压力,毕竟汇率问题也是中美之间政治博弈的一个筹码.

以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3840/70 6.3870

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3240/60 6.3230

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3502元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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