〔中国汇市〕人民币/美元收创两个月新低,未来持续关注外围动向(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增更多评论和报价)
* 人民币转而收跌,受客盘扰动
* 美指震荡,汇价走向需关注外围市场
* 5月人民币汇率从6.30一路贬至6.32
路透上海5月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四续收跌,并刷新两个月来低点.国际美元高位徘徊打压人民币表现,加之客盘购汇需求涌出,都进一步压制即期汇价.
上海一国有银行交易员表示,市场依然多跟随美元指数.DXY变动,总体还算平衡.而尾盘石油企业的购汇需求偏多,推动人民币由涨转跌.
欧债危机升温是推动美元指数近期走强的主力.交易员认为,未来人民币即期汇价走向仍需关注外围市场表现.
上海一外资银行交易员称,当前左右市场风险情绪影响的要点依然在欧洲,且欧洲问题短期内仍难以彻底解决;但另一方面,持续坚挺的美指也存在向下修正可能,因此人民币后市走向仍有赖于对国际市场的观察.
"美指也是比较震荡,没有像前一天(涨得)这么厉害.中间价是不是会进一步走弱就要看外围经济的影响了,"他认为.
欧洲交易时段盘初,美元指数最新报81.468,自四个月高位81.573略微回落;而欧元持稳在四个月低点上方,在经历大跌后稍事喘息,但一些希腊银行面临紧急融资需求,加深该国可能退出欧元区的疑虑,仍然让欧元承受沉重压力.[FRX/CN][FRX/]
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3252 6.3126 6.3258 6.3233 6.3205 6.3222
国际清算银行(BIS)数据显示,2012年4月人民币实际有效汇率指数为107.49,较修正后的3月数据环比上涨0.28%.同期名义有效汇率指数为105.14,亦环比小升0.16%.[ID:nSB1551758]
上述外资银行交易员指出,5月初召开第四轮中美战略与经济对话后,人民币即期汇价从6.30的位置一路走贬至6.32,而从一年期NDF看,整个国际市场也是在唱衰人民币.
他认为,全年人民币能否维持2-3%的升幅尚难下定论,需关注后期经济的走向和政治方面的压力,毕竟汇率问题也是中美之间政治博弈的一个筹码.
以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3840/70 6.3870
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3240/60 6.3230
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3502元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3