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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 14:46 BJT

〔澳洲股市〕震荡收低0.2%,受银行股疲弱拖累

路透墨尔本5月17日电---澳洲股市周四震荡收跌0.2%,盘中稍早创四个月低位后跌幅收窄,但未完全扭转银行股跌势. 全球风险资产遭受重挫,此前欧洲央行(ECB)周三称,已停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行未能成功完成资本重整.[ID:nSB1551548] 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌8点,报4,157.4点.该股指周三收低2.4%,或100.8点,创今年迄今最大单日百分比跌幅. 过去11个交易日,该股指有八天收跌.

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