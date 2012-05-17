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市场报道 | 2012年 5月 17日 星期四 15:01 BJT

〔标题新闻〕英国国家电力供应公司全年税前利润增加5%符合预估,并称明年业绩展望为正面

注:英国国家电力供应公司(National Grid)(NG.L)是英国最大的能源供应商

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