〔中国证券〕上证所争取上半年推出中小企业私募债--总经理

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国上海证券交易所总经理张育军周四表示,该所中小企业私募债已完成规则制定等工作,争取上半年推出.他并称,未来上证所要调整上市公司结构,吸收来自现代服务业等企业上市.
对于备受市场关注的国内中小企业融资新渠道--中小企业私募债,张育军在第37届国际证监会组织年会上称,"今年按照监管要求正在加紧部署,已经完成了规则制定、产品设计、地方政府沟通等多方面工作,现在箭在弦上,我们要争取上半年推出来."
而深圳证券交易所首单中小企业私募债日前已正式成行.乐视网(300104.SZ)首期非公开发行公司债券2亿元人民币,期限三年,其9.99%的票面利率也成为中国债券历史上的新高.[ID:nSB1543664]
此外,对于上证所调整上市公司结构的问题,张育军指出,要吸收来自现代服务业、新兴产业、文化创意类、民生产业等企业上市.
上证所网站数据显示,截止周三,该交易所共有上市公司940家,总市值161,074亿元,平均市盈率12.52倍.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3