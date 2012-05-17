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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 14:58 BJT

〔东京美债〕公债价格小幅走低,但希腊不确定性构成支撑

路透东京5月17日电---美国公债价格周四在亚洲市场小幅走低,因在指标公债收益率跌至约七个月低点后,出现稍许获利了结盘.但公债价格跌幅有限,因围绕希腊问题的持续不确定性支撑了市场对固定收益资产的避险需求.

希腊周三任命一位法官担任临时政府领导人,直至6月17日重新举行大选.此次大选或决定希腊是否会继续留在欧元区.

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