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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 15:13 BJT

〔西班牙数据〕第一季GDP终值较上年同期下滑0.4%,符合预估

路透马德里5月17日电---西班牙周四公布的官方数据显示:

* 第一季GDP终值较上年同期下滑0.4%(预估为下滑0.4%,前季为上升0.3%)

* 第一季GDP终值较上季下滑0.3%(预估为下滑0.3%,前季为下滑0.3%).(完)

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