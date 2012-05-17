尼尔森调查：中国民众消费意愿不振

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月16日电---尼尔森周四发布的中国消费者信心调查显示，中国消费者对非必需品的消费热情正在冷却，他们更愿意将钱存起来或用于子女的教育。
尼尔森的调查发现，2012年一季度中国消费者信心升至2005年以来的最高水平，但消费意愿依然持平。
受访者表示，对于多余现金，他们更愿意将其存起来或投资教育。
对服装、食物、娱乐和假期的消费意愿均比前一季度下降，尽管高于去年同期。
中国政府最新公布的4月有关数据显示，中国零售额增速放缓至14.1%，为14个月以来的最低水平，也远逊于经济学家的预期。
尼尔森上季度的调查发现，中国消费者预计2012年通胀将继续稳定。
最新调查显示，农村地区的消费者信心增幅最大，外出务工人员的汇款有助于提升农村地区的购买力。
相比之下，中国富裕城市、省会城市和县城的消费者信心却依然持平，只有二线城市有所上升。
与上一季度相比，城市消费者对中国整体经济形势的展望持平或下降，只有农村消费者的展望有所提高。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3