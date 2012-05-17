〔路透专访〕瑞安房地产称暂无买地计划,楼市调控政策短期料难放松

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国地产开发商--瑞安房地产有限公司(0272.HK)周四表示,因手头拥有充足的土地储备,公司暂时没有买地计划,并预计中国政府的楼市调控政策延续到明年初,短期内难以放松.
该公司董事总经理李进港在接受路透专访时并称,预计今年下半年到明年初楼市交投将有所改善,但房价仍会有所回调,尤其是在城市周边区域.
"今年或者明年年初,(房地产)政策都不会有很大的改变,"李进港表示."我们暂时也没有买地的计划,我们手头上还是有很多的土地储备."
他表示,瑞安房地产目前拥有1,100万平方米的土地储备,其中有600万平方米为商业土地储备,可满足未来的8-10年的开发量.
持续逾两年的楼市调控已令中国房地产企业投资开工更加谨慎.4月房地产投资增速已降至个位数,销售不畅及高库存令开发商继续缩减开工.在中国整体经济疲软的背景下,分析师预计楼市紧缩政策未来或有所微调.[ID:nSB1540892](完)
--发稿 邵晓忆/蒋燕; 审校 黄凯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比