〔路透专访〕瑞安房地产称暂无买地计划,楼市调控政策短期料难放松

路透北京5月17日电---中国地产开发商--瑞安房地产有限公司(0272.HK)周四表示,因手头拥有充足的土地储备,公司暂时没有买地计划,并预计中国政府的楼市调控政策延续到明年初,短期内难以放松.

该公司董事总经理李进港在接受路透专访时并称,预计今年下半年到明年初楼市交投将有所改善,但房价仍会有所回调,尤其是在城市周边区域.

"今年或者明年年初,(房地产)政策都不会有很大的改变,"李进港表示."我们暂时也没有买地的计划,我们手头上还是有很多的土地储备."

他表示,瑞安房地产目前拥有1,100万平方米的土地储备,其中有600万平方米为商业土地储备,可满足未来的8-10年的开发量.

持续逾两年的楼市调控已令中国房地产企业投资开工更加谨慎.4月房地产投资增速已降至个位数,销售不畅及高库存令开发商继续缩减开工.在中国整体经济疲软的背景下,分析师预计楼市紧缩政策未来或有所微调.[ID:nSB1540892](完)