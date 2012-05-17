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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 15:27 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持于四个月低位上方,但走势仍不稳

0708GMT--欧元兑美元EUR=持平于1.2730美元,持于四个月低位1.2681美元上方,但走势仍不稳,因随着欧洲央行(ECB)暂停向部分希腊银行提供流动性,对希腊政治乱局、该国银行业疲态及蔓延风险的担忧令欧元容易受到冲击.

美元指数.DXY持稳于81.386,接近周三所及四个月高位81.573.

由于部分欧洲国家适逢公共假期,所以交投淡静.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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