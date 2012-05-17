更正(公司方):〔日本个股〕东芝称年度营业利润到2014/15年度可能达到4,500亿日圆

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(更正:标题与首段中的营业利润应改为"4,500亿日圆",非"4,700亿日圆")
路透东京5月17日电---日本最大芯片商东芝(6502.T)周四称,年度营业利润到2015年3月止财年可能达到4,500亿日圆.
东芝在中期经营计划中还表示,截至2015年3月的三个年度中,总资本支出料将约为1.4万亿日圆,并计划同期在研发方面支出约1.1万亿日圆.
该公司上周称,预计当前年度营业利润为3,000亿日圆,因用于苹果(AAPL.O)iPhone和iPad上的闪存NAND记忆体芯片销售旺盛.(完)
--编译 艾茂林;审校 侯向明
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比