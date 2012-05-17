更正(公司方):〔日本个股〕东芝称年度营业利润到2014/15年度可能达到4,500亿日圆

(更正:标题与首段中的营业利润应改为"4,500亿日圆",非"4,700亿日圆")

路透东京5月17日电---日本最大芯片商东芝(6502.T)周四称,年度营业利润到2015年3月止财年可能达到4,500亿日圆.

东芝在中期经营计划中还表示,截至2015年3月的三个年度中,总资本支出料将约为1.4万亿日圆,并计划同期在研发方面支出约1.1万亿日圆.

该公司上周称,预计当前年度营业利润为3,000亿日圆,因用于苹果(AAPL.O)iPhone和iPad上的闪存NAND记忆体芯片销售旺盛.(完)