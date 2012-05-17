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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 15:29 BJT

〔日本债市〕获利了结打压多数公债价格下跌,收益率曲线趋平

路透东京5月17日电---多数日本公债价格周四下跌,因10年期公债收益率(殖利率)接近历史低位后出现获利了结,不过有关欧元区债务危机的担忧近期料支撑市场.

收益率曲线趋平,因随着短期券种回报下降,最长期券种吸引渴望收益的投资者买盘.

"不会有很多参与者把收益率推至0.8%以下,"三菱UFJ证券资深固定收益策略师长谷川治美称.

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