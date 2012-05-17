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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 15:23 BJT

〔日本股市〕逆转早盘跌势收涨,受投资者逢低买入提振(更新版)

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路透东京5月17日电---日本股市日经指数.N225周四收涨0.9%,因乐观的经济数据盖过欧债担忧的影响,激励投资者进行逢低买入.周三日股下跌之后,日经指数本季度已经下跌14%.

日本第一季经济自去年末的停滞状态中回升,并走在了其他主要工业国家的前列,主要得益于东北部地区的灾后重建、稳固的民间支出以及出口的部分改善.[ID:nSB1552144]

日经指数早盘跌0.4%,跌至位于8,800点的支撑位下方,但稍后逆转跌势收高0.9%至8,876.59.

东证股价指数.TOPX收涨1.1%,报747.16点.

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