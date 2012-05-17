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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 16:24 BJT

〔香港个股〕汇丰称改造进展顺利,但欧元区危机为一大隐忧

路透伦敦5月17日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示,汇控的改造计划取得不错进展,而且在可控制的因素方面展现"重大掌控",但欧元区危机及监管力道加大造成了强劲阻力.

"我们在整顿公司方面取得令人鼓舞的进展.我们已经明确未来发展的目标,首要的是两个大本营--英国和香港,以及20个优先成长市场,"欧智华在电话会议上对记者表示.

汇丰控股称,已取得"实质进展",而且有望实现股东权益报酬率(ROE)高于12%,以及一年削减成本35亿美元的目标.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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