更正:〔韩国汇市〕韩元收高结束连六日跌势,但涨势料不长久

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(更正:因译文有误,内文第四段改为,"今天"的上升可视为技术性调整,非"今年")
路透首尔5月17日电---韩元兑美元KRW=周四上涨,因投资者回补空头部位,且政府警告,若欧元区危机带来新冲击,政府可能采取措施维持市场稳定.
韩元兑美元KRW=KFTC收报1,162.9,结束连续六日跌势,周三收报1,165.7.
市场人士称,周四的涨势只是昙花一现,多是缘于技术面因素,预期包括韩元在内的风险资产随后还会下滑.
"鉴于韩元几天来不停下跌,今天的上升可以视为技术性调整,"一当地银行的交易员说.
希腊总统宣布该国6月17日将重新举行议会选举后,欧洲央行表示已停止向一些被认为不具有偿债能力的希腊银行提供流动性.[ID:nSB1552754]
由于近期市场大跌,韩国政府周四早间举行会议讨论该问题,企划财政部副部长申霁润称可能采取"必要举措"以稳定市场.
韩国股市收高0.26%,但外资连续第12日卖超,今日卖超规模达659亿韩元.
韩国公债下滑,6月三年期公债期货KTBc1跌0.05点至104.43.
指标五年期公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ和三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ均上升1个基点.
收市价 上日收市价
-------------------------------------------------
美元/韩元KRW= 1,162.9 1,165.7
日圆/韩元JPYKRW=R 14.4803/902 14.5001/203
韩国公债期货KTBc1* 104.43 104.48
五年期公债收益率 3.50% 3.49%
三年期公债收益率 3.39% 3.38%
韩国综合股价指数.KS11 1,845.24 1,840.53
-------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价.
(附注:韩元即港台惯用的韩圜) (完)
--编译 孙茉莉/杜明霞;审校 蔡美珍/龚芳
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3