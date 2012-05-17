版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 16:00 BJT

更正:〔韩国汇市〕韩元收高结束连六日跌势,但涨势料不长久

(更正:因译文有误,内文第四段改为,"今天"的上升可视为技术性调整,非"今年")

路透首尔5月17日电---韩元兑美元KRW=周四上涨,因投资者回补空头部位,且政府警告,若欧元区危机带来新冲击,政府可能采取措施维持市场稳定.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,162.9,结束连续六日跌势,周三收报1,165.7.

市场人士称,周四的涨势只是昙花一现,多是缘于技术面因素,预期包括韩元在内的风险资产随后还会下滑.

"鉴于韩元几天来不停下跌,今天的上升可以视为技术性调整,"一当地银行的交易员说.

希腊总统宣布该国6月17日将重新举行议会选举后,欧洲央行表示已停止向一些被认为不具有偿债能力的希腊银行提供流动性.[ID:nSB1552754]

由于近期市场大跌,韩国政府周四早间举行会议讨论该问题,企划财政部副部长申霁润称可能采取"必要举措"以稳定市场.

韩国股市收高0.26%,但外资连续第12日卖超,今日卖超规模达659亿韩元.

韩国公债下滑,6月三年期公债期货KTBc1跌0.05点至104.43.

指标五年期公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ和三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ均上升1个基点.

收市价 上日收市价

-------------------------------------------------

美元/韩元KRW= 1,162.9 1,165.7

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4803/902 14.5001/203

韩国公债期货KTBc1* 104.43 104.48

五年期公债收益率 3.50% 3.49%

三年期公债收益率 3.39% 3.38%

韩国综合股价指数.KS11 1,845.24 1,840.53

-------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.

(附注:韩元即港台惯用的韩圜) (完)

--编译 孙茉莉/杜明霞;审校 蔡美珍/龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐