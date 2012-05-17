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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 15:44 BJT

〔欧洲热股〕西班牙银行Bankia股价盘初大跌逾10%,上周由政府接管

路透马德里5月17日电---西班牙第四大银行Bankia(BKIA.MC)周四盘初股价暴跌10.15%,至1.49欧元.Bankia受地产开发商放款亏损问题拖累,上周已由政府接管.

El Mundo报纸周四报导称,过去一周Bankia客户由户头提领逾10亿欧元(13亿美元).Bankia拒绝评论报导.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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