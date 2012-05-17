〔中国国企〕1-4月国企实现利润6,690.1亿元,连续三个月同比下降--财政部

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国财政部周四公布,1-4月国有企业累计实现利润总额6,690.1亿元人民币,同比下降8.6%.该指标已连续三个月呈现同比下降趋势.
数据显示,当前经济状况仍不容乐观,4月国企实现利润较3月环比下降0.5%.
刊登在财政部网站的新闻稿称,同期中央企业累计实现利润总额4,740.8亿元,同比下降6.2%,亦较3月环比下降2.9%.地方国有企业累计实现利润总额1,949.3亿元,同比下降13.9%,但环比略增.
中国公布的4月宏观数据显示经济下行尚未见底,二季度经济增速料"破八.在本周央行于年内二次下调存款准备金率后,降息呼声也渐高涨.
分行业看,1-4月实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、汽车行业、商贸行业、邮电通信等;实现利润同比降幅较大的行业为交通行业、化工行业、建材行业、有色行业等.
财政部并称,国有企业今年前4个月累计实现营业总收入127,160.1亿元,同比增长12.4%,但比3月环比下降5.6%.(完)
更多细节,请点选财政部网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3