〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB1522758]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB1537184]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 高琦
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约