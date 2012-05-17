〔中国债市〕人民币利率互换跌幅收窄,央行维稳意图及股市反弹起支撑

路透上海5月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周四跌幅收窄,因央行公开市场操作释放维稳意图,可能抑制短期资金价格进一步下行的空间预期,对IRS起到一定支撑作用.
上海一位外资行交易员说,早上IRS跌了很多,但之后又涨了回来.公开市场91天期正回购利率持平,让市场觉得央行没有表明大幅宽松的姿态.
"这是态度问题,(IRS)可能短期内会回调(反弹)一下吧,今天股市也突然涨了,"她说.
在宣布调降存款准备金率后,中国人民银行公开市场本周通过加强正回购操作净回笼资金640亿元人民币,结束此前连续七周净投放局面;今日进行的300亿元91天期正回购操作,中标利率持平于3.14%.[CN/MMTCN]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜品种持稳,而七天期降约10个基点(bp),徘徊在一年低位附近.[CN/CN]
此外,中国股市沪综指.SSEC周四反弹收升1.4%,终止此前四连跌.[.SSCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 2.8250/2.9350 2.7110/2.8020 2.7940/2.8880 2.9660/3.0640 2.9950/3.2825
周三 2.8900/3.0075 2.7610/2.8500 2.8700/2.9660 2.9840/3.0840 3.0325/3.3000
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变动 -0.0650/-0.0725 -0.0500/-0.0480 -0.0760/-0.0780 -0.0180/-0.0200 -0.0375/-0.0175
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
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