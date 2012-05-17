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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 15:47 BJT

〔金属期市〕铜价结束四天跌势升逾1%,但希腊危机令其承压

路透新加坡5月17日电---伦敦期铜周四升逾1%,结束四天的跌势,这波跌势打压铜价至四个月低位;但对希腊形势的担忧抑制市场人气.

铜价有望创下三周最大单日涨幅,但希腊可能退出欧元区、全球主要铜消费国--中国经济减速以及美国经济形势脆弱限制其涨势.

投资者担心,希腊可能决定退出欧元区会对西班牙、意大利及区内其他高负债国家产生影响.

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