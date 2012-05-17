〔中国票据市场〕卖盘惜售令转贴利率持续下跌,与直贴票据利差扩大

路透上海5月17日电---中国票据市场转贴利率周四延续跌势.信贷规模趋松,银行"惜票"情绪指导下,虽今日资金成本稳定,但收益率却因卖盘惜售而一再下行.

交易员指出,目前信贷规模允许,而转贴收益率与资金成本利差缩窄,因此票市交易策略一改从前"快进快出"模式,转而以持有直贴票据为主,同时并持有一定量转贴票源为辅,既能博取直贴和转贴票据之间的利差,也能在贷款萎缩的市况下,起到以票充贷的作用.

"直贴(票据)收益率还是比转贴高的,我们先收着直贴,拿着一天得一天的收益看看,等转贴收益率再下降点,再把直贴卖出去不就赚多点利差嘛."山东一银行交易员称.

她并表示,受经济疲软拖累,企业融资活跃性亦降低,是票源减少的根本原因,而这一情况又难以在短期内缓解,因此在信贷规模不紧的情况下,各家银行更加倾向于持有票源.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜品种持稳,而七天期降约10个基点(bp),徘徊在一年低位附近.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 5.2200/4.9470 5.4485/5.1888 6.3720/5.8704

上日 5.2482/4.9995 5.4715/5.2163 6.4200/5.9004

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变动 -2.82/-5.25 -2.30/-2.75 -4.80/-3.00

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.6691%,较上日的4.6827%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 2.7004/2.6113 2.7418/2.6700

上日 2.8115/2.7265 2.8437/2.7527

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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