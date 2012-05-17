〔路透专访〕中国瑞安房地产暂无买地计划,楼市调控短期料难放松(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增更多细节和背景)
* 短期内暂无买地计划--董事总经理
* 中国楼市调控明年初以前难放松
* 楼市成交量下半年料将有所回升,房价或跌5-10%
作者 邵晓忆/蒋燕
路透北京5月17日电---中国持续的楼市调控令开发商购地的举动愈加谨慎.瑞安房地产有限公司(0272.HK)周四表示,因手头拥有充足的土地储备,公司暂时没有买地计划,并预计中国政府的楼市调控政策将延续到明年初,短期内难以放松.
该公司董事总经理李进港在接受路透专访时并称,预计今年下半年到明年初中国楼市交投将有所改善,但房价或会小幅回调5-10%.
"今年或者明年年初,(房地产)政策都不会有很大的改变,"李进港表示."我们暂时也没有买地的计划,我们手头上还是有很多的土地储备."
他表示,瑞安房地产目前拥有1,100万平方米的土地储备,其中有600万平方米为商业土地储备,可满足未来的8-10年的开发量;手头并拥有逾100亿元现金,足够公司营运.
持续逾两年的楼市调控已令中国房地产企业投资开工更加谨慎.国家统计局稍早数据显示,4月房地产投资增速已降至个位数,销售不畅及高库存令开发商继续缩减开工.[ID:nSB1540892]
李进港表示,今年瑞安房地产的销售目标为120亿元人民币,较去年107亿的销售额增长12%.除了住宅之外,公司今年将加快非核心的商业销售,核心商业部分仍将持有以获取长远收入.
"与去年相比,今年市场比较明朗,投资者可以下定决心了...他们觉得现在应该是出手的时间了,"李进港表示.
瑞安房地产成立于2004年,总部设于上海.目前公司在上海、武汉﹑重庆﹑佛山及大连中心地段拥有八个项目,其中包括上海市的新天地项目.
**楼市调控2013年前难放松**
中国4月宏观数据一片黯淡,央行再度调降存准,开闸放水支持经济,预示着政策预调微调力度在加大.市场预计,作为经济重要引擎之一的房地产行业,其持续逾两年的调控政策或有所松动.
对此李进港表示,整体宏观环境不好,房地产政策未必马上放松.因为政府在很多领域都可以加快投资,或放松贷款,但是这些钱也不一定流到房地产行业.
"其实中央的政策已经很清楚了,基调我觉得不会有太大的变化.但是现在宏观数字不理想,中央的态度会不会有变化,这个我觉得未来几个月还要再看看宏观经济会不会慢慢有好转,"他称.
不过随着调控的持续,国内地方政府放松意愿正在加强.江苏省扬州市稍早出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.此前佛山、成都等地房产调控松绑措施曾相继被叫停.[ID:nSB1532764]
李进港表示,在楼市调控的大背景下,目前房地产企业纷纷开源节流,增加手头现金,调整自己的开发策略,以保持实力.除了在国内融资外,亦希望可以在境外融资.
日前中国最大的房地产公司--万科企业股份(000002.SZ)宣布斥资10.79亿港元收购永泰地产(0369.HK)持有的南联地产(1036.HK)73.91%股份,以开拓融资渠道试水国际化.同样招商地产000024.SZ稍早亦购得香港东力控股(0978.HK)70.18%的股权.
"未来利率往上走是无可避免的,长期来说没有那么多cheap money,所以你现在有什么办法可以拿到(资金),越早拿到越好,越大越好,"李进港称.(完)
--审校 丁淑琴
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比