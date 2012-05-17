〔路透专访〕日本邮政保险2012/13年度日债投资规模料减少2.1万亿日圆

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透东京5月17日电---日本邮政保险(Japan Post Insurance)首席投资组合经理周四表示,该公司本财年对日本公债的投资规模料较上年减少2.1万亿(兆)日圆(合261.3亿美元),而且将注重投资于超长期日债.
该国有保险公司的投资计划部门总经理Mitsuya Watanabe接受路透采访时表示,该公司还计划通过增加对国内地方和企业债券来获得更高收益.
他还说,日本邮政保险在截至2013年3月的当前财年,还将把外国债券投资规模增加2,000亿日圆(合24.9亿美元),主要用于购买美国公债.
"在当前低利率的环境下,我们希望将投资聚焦于长期和超长期债券,"Watanabe称.
"像去年一样,我们还希望增加对企业和地方债券的投资,以在当前艰难的投资环境中寻求更高收益."他指出.
日本邮政保险2012/13年总投资规模将为5.2万亿日圆,去年为7.1万亿.
其中2012/13年将有3.1万亿日圆投资于日本公债,去年这项投资的计划规模为5.3万亿日圆.(完)
--编译 杜明霞;审校 李爽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比