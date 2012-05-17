〔路透专访〕日本邮政保险2012/13年度日债投资规模料减少2.1万亿日圆

路透东京5月17日电---日本邮政保险(Japan Post Insurance)首席投资组合经理周四表示,该公司本财年对日本公债的投资规模料较上年减少2.1万亿(兆)日圆(合261.3亿美元),而且将注重投资于超长期日债.

该国有保险公司的投资计划部门总经理Mitsuya Watanabe接受路透采访时表示,该公司还计划通过增加对国内地方和企业债券来获得更高收益.

他还说,日本邮政保险在截至2013年3月的当前财年,还将把外国债券投资规模增加2,000亿日圆(合24.9亿美元),主要用于购买美国公债.

"在当前低利率的环境下,我们希望将投资聚焦于长期和超长期债券,"Watanabe称.

"像去年一样,我们还希望增加对企业和地方债券的投资,以在当前艰难的投资环境中寻求更高收益."他指出.

日本邮政保险2012/13年总投资规模将为5.2万亿日圆,去年为7.1万亿.

其中2012/13年将有3.1万亿日圆投资于日本公债,去年这项投资的计划规模为5.3万亿日圆.(完)