美国官员称对伊朗打击计划已“准备就绪”

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷5月17日电---美国驻以色列大使夏皮罗(Dan Shapiro)表示，美国对伊朗或将发动军事打击的计划已经准备就绪，且这种选项“完全可用”。
同以色列一样，美国表示借助武力防止伊朗制造核弹是下下策。伊朗坚称，该国的核计划完全出于民用目的。
在以色列军方电台周四播出的采访讲话中，夏皮罗称：“我们更愿意通过外交途径解决此事，通过施压而非动武。”
“但这并不意味着我们完全不考虑采用(武力)，不仅可以使用，而且也已经准备好了。我们已经为此做好了必要的计划。”
最近一轮伊朗问题六方会谈已于上月在伊斯坦布尔开启，并将于5月23日继续在巴格达举行。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。