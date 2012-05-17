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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 15:53 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超656亿韩元,连续第12个交易日卖超

路透首尔5月17日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超656亿韩元,为连续第12个交易日卖超,期间累计卖超金额为2.7442万亿(兆)韩元(23.5亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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5月17日 -65.6 146.2 110.3

5月16日 -491.2 31.8 272.3

5月15日 -184.5 32.2 24.1

5月14日 -157.2 116.9 93.9

5月11日 -167.4 -23.4 267.2

5月10日 -207.8 135.5 244.4

5月 9日 -343.7 -56.3 219.4

5月 8日 -323.2 94.7 134.1

5月 7日 -442.5 124.3 456.4

5月 4日 -96.5 63.6 44.1

5月 3日 -132.7 14.7 28.5

5月 2日 -131.9 60.6 127.7

4月30日 313.5 6.9 -278.6

4月27日 321.9 20.3 -243.9

4月26日 174.3 -85.5 -198.5

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本月以来 -2,744.3 740.8 2,022.4

-------------------------------------------------

今年以来 8,314.0 -2,292.0 -2,886.6

-------------------------------------------------(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬

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