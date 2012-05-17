〔表格〕外资在韩国股市卖超656亿韩元,连续第12个交易日卖超

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透首尔5月17日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超656亿韩元,为连续第12个交易日卖超,期间累计卖超金额为2.7442万亿(兆)韩元(23.5亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月17日 -65.6 146.2 110.3
5月16日 -491.2 31.8 272.3
5月15日 -184.5 32.2 24.1
5月14日 -157.2 116.9 93.9
5月11日 -167.4 -23.4 267.2
5月10日 -207.8 135.5 244.4
5月 9日 -343.7 -56.3 219.4
5月 8日 -323.2 94.7 134.1
5月 7日 -442.5 124.3 456.4
5月 4日 -96.5 63.6 44.1
5月 3日 -132.7 14.7 28.5
5月 2日 -131.9 60.6 127.7
4月30日 313.5 6.9 -278.6
4月27日 321.9 20.3 -243.9
4月26日 174.3 -85.5 -198.5
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本月以来 -2,744.3 740.8 2,022.4
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今年以来 8,314.0 -2,292.0 -2,886.6
-------------------------------------------------(完)
--编译 吴云凌;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3