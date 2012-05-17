更正:〔欧洲金融〕西班牙标售三笔新债,收益率大幅蹿升

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(更正:因译文有误,内文第二段应改为,"发债金额"处在目标区间的顶端,非"收益率")
* 西班牙出售3.72亿欧元2015年1月到期的债券,投标倍数为4.5倍(前次为2.4倍)
* 西班牙出售10.24亿欧元2015年7月到期的债券,投标倍数为3倍(前次为2.9倍)
* 西班牙出售10.98亿欧元2016年到期的债券,投标倍数为2.4倍(前次为4.1倍)
* 西班牙标售2015年1月到期债券的平均收益率为4.375%(前次为2.890%)
* 西班牙标售2015年7月到期债券的平均收益率为4.876%(前次为4.037%)
* 西班牙标售2016年到期债券的平均收益率为5.106%(前次为3.374%)
路透马德里5月17日电---西班牙周四标售的三笔中期公债支付的收益率要大幅高于此前水平,因市场担心希腊退出欧元区,也对银行业体质和经济深度衰退心存忧虑.
西班牙财政部标售了两笔2015年到期的债券,一笔2016年到期的债券,总计25亿欧元.发债金额处在目标区间的顶端.
西班牙售出2015年1月31日到期的债券3.72亿欧元,平均收益率为4.375%,4月4日标售时为2.89%.投标倍数为4.5,4月时为2.4.
2015年7月30日到期的债券售出10亿欧元,收益率为4.876%,5月3日标售时为4.037%.投标倍数为3,上次投标倍数为2.9.
2016年4月30日到期的债券售出11亿欧元,平均收益率为5.106%,3月15日标售时为3.374%.投标倍数从3月标售的4.1下滑至2.4.(完)
--编译 王洋/田建华;审校 吴云凌/丁琦
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比