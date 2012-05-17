更正:〔欧洲金融〕西班牙标售三笔新债,收益率大幅蹿升

(更正:因译文有误,内文第二段应改为,"发债金额"处在目标区间的顶端,非"收益率")

* 西班牙出售3.72亿欧元2015年1月到期的债券,投标倍数为4.5倍(前次为2.4倍)

* 西班牙出售10.24亿欧元2015年7月到期的债券,投标倍数为3倍(前次为2.9倍)

* 西班牙出售10.98亿欧元2016年到期的债券,投标倍数为2.4倍(前次为4.1倍)

* 西班牙标售2015年1月到期债券的平均收益率为4.375%(前次为2.890%)

* 西班牙标售2015年7月到期债券的平均收益率为4.876%(前次为4.037%)

* 西班牙标售2016年到期债券的平均收益率为5.106%(前次为3.374%)

路透马德里5月17日电---西班牙周四标售的三笔中期公债支付的收益率要大幅高于此前水平,因市场担心希腊退出欧元区,也对银行业体质和经济深度衰退心存忧虑.

西班牙财政部标售了两笔2015年到期的债券,一笔2016年到期的债券,总计25亿欧元.发债金额处在目标区间的顶端.

西班牙售出2015年1月31日到期的债券3.72亿欧元,平均收益率为4.375%,4月4日标售时为2.89%.投标倍数为4.5,4月时为2.4.

2015年7月30日到期的债券售出10亿欧元,收益率为4.876%,5月3日标售时为4.037%.投标倍数为3,上次投标倍数为2.9.

2016年4月30日到期的债券售出11亿欧元,平均收益率为5.106%,3月15日标售时为3.374%.投标倍数从3月标售的4.1下滑至2.4.(完)