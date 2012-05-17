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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 16:14 BJT

〔标题新闻〕英法德意领导人和欧洲理事会主席范龙佩将于1530GMT举行视频会议--消息人士

* 参加会议的意大利、法国、德国和英国领导人为意大利总理蒙堤、法国总统奥朗德、德国总理梅克尔和英国首相卡梅伦

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