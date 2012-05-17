《汇市解析》—技术面及价位预测

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透伦敦5月17日电---以下为瑞银集团分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:已经跌破1.2734,下看1.2624的支撑位.下一支撑水准在1.2588,阻力位是1.2869.
美元/日圆:位于80.61日圆的阻力位守稳,若回撤穿破79.68则会强化空头氛围,下看79.43.
美元/瑞郎:关注0.9498瑞郎的阻力位,升逾此水准将上看0.9596.初步支撑在0.9334.
欧元/英镑:有进一步跌向0.7809英镑的空间.阻力位在0.8014.
欧元/日圆:前景看空.初始支撑在101.83,往下是100.38.阻力位在103.37.
澳元/美元:偏空走势持续,若跌破0.9861将开启下看0.9742的跌势.阻力位是1.0035.
美元/加元:升破1.0077加元,上看1.0162的阻力位.支撑在0.9990加元.
纽约 当日 今年来 2011年
0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2727 1.2715 +0.09 -1.68 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.33 80.29 +0.05 +4.41 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 102.24 102.08 +0.16 +2.68 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9434 0.9444 -0.11 +0.62 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5896 1.5910 -0.09 +2.32 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0124 1.0122 +0.02 -0.68 1.0193
澳元/美元 AUD= 0.9936 0.9911 +0.25 -2.83 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7653 0.7642 +0.14 -1.68 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.820 79.600 +0.28 +1.50 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.480 61.370 +0.18 +2.76 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 127.68 127.74 -0.05 +6.82 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2975 1.2959 +0.12 -1.15 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 吴云凌;审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约