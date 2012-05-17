《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦5月17日电---以下为瑞银集团分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已经跌破1.2734,下看1.2624的支撑位.下一支撑水准在1.2588,阻力位是1.2869.

美元/日圆:位于80.61日圆的阻力位守稳,若回撤穿破79.68则会强化空头氛围,下看79.43.

美元/瑞郎:关注0.9498瑞郎的阻力位,升逾此水准将上看0.9596.初步支撑在0.9334.

欧元/英镑:有进一步跌向0.7809英镑的空间.阻力位在0.8014.

欧元/日圆:前景看空.初始支撑在101.83,往下是100.38.阻力位在103.37.

澳元/美元:偏空走势持续,若跌破0.9861将开启下看0.9742的跌势.阻力位是1.0035.

美元/加元:升破1.0077加元,上看1.0162的阻力位.支撑在0.9990加元.

纽约 当日 今年来 2011年

0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2727 1.2715 +0.09 -1.68 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.33 80.29 +0.05 +4.41 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.24 102.08 +0.16 +2.68 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9434 0.9444 -0.11 +0.62 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5896 1.5910 -0.09 +2.32 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0124 1.0122 +0.02 -0.68 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9936 0.9911 +0.25 -2.83 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7653 0.7642 +0.14 -1.68 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.820 79.600 +0.28 +1.50 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.480 61.370 +0.18 +2.76 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.68 127.74 -0.05 +6.82 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2975 1.2959 +0.12 -1.15 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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