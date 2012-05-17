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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 16:22 BJT

《外汇动态》三小时图中的21期均线一直成功压制欧元走势

0759GMT--即使是粗略地看一眼欧元兑美元的三小时图,也会发现5月1日以来21期移动均线一直有效压制住了欧元走势.

该移动均线的当前切入位在1.2762,该均线仍在下降倾斜,这或许可说明为什么有如此之多的交易员正在讨论在1.2750-60的卖出机会.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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