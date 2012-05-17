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市场报道 | 2012年 5月 17日 星期四 16:38 BJT

《汇市简讯》英镑下跌过程中将在移动均线处遇到强劲支撑

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* 交易商称,英镑/美元在1.5830,以及100日和200日移动均线处均存在强劲支撑

* 首道支撑位位于3月12日至4月30日走势的61.8%费波纳奇回档技术位1.5860美元

* 阻力位在50%费波纳奇回档技术位1.5950,之后在55日移动均线切入位1.5960

* 英国央行为推出更多量化宽松措施敞开大门后,英镑承压

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/kuh38s)

(完)

--编译 白云; 审校 李爽

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