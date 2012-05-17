〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一个月低位,受希腊局势影响

路透伦敦5月17日电---周四英镑兑美元触及一个月低位,希腊脱离欧元区的忧虑提振避险的美元需求,而且英国央行下调英国经济成长预估后,投资者亦对英镑保持审慎.

不过若希腊政局动荡进一步助燃对欧元替代货币的需求,看似英镑兑欧元将扬升,可能试探三年半高位.

欧洲央行已停止向一些被认为不具有偿债能力的希腊银行提供流动性.希腊将再次举行全国大选,抗拒财政撙节措施的左翼政党支持率激增,引发国际社会忧虑欧元区危机上升.[ID:nSB1552754]