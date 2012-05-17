版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 17日 星期四 16:44 BJT

《外汇动态》欧元空头不能忽视周末G8会议的事件风险

0823GMT--银行间欧元空仓EUR=EURJPY=R必须要防范周末戴维营八国集团(G8)会议的事件风险.

虽然市场人士可能认为G8会议不太可能出现什么意外消息,但仍有小概率会出现某些有利于欧元区事件.面对这种事件风险,周五可能看到欧元空仓的部分缩减,或至少有人会购买周一到期的欧元/美元看涨期权(一些对冲基金声称已经这么做了).(完)

--编译 吴云凌;审校 王丽鑫

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐