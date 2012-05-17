《外汇动态》欧元空头不能忽视周末G8会议的事件风险

虽然市场人士可能认为G8会议不太可能出现什么意外消息,但仍有小概率会出现某些有利于欧元区事件.面对这种事件风险,周五可能看到欧元空仓的部分缩减,或至少有人会购买周一到期的欧元/美元看涨期权(一些对冲基金声称已经这么做了).(完)