〔路透基点〕中国五矿2.5亿美元三年期贷款至少获10家银行参与--RLPC

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港5月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,至少10家银行料将参与中国五矿集团公司2.5亿美元的三年期境外贷款.
据消息人士,这10家银行是:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、新加坡大华银行和永隆银行.
消息人士称,中银香港或也将加入.
消息人士并称,该交易已获超额认贷,贷款规模或增至4亿美元,取决于贷款人的最终决定.
银行受邀以下列三个层次参贷:承贷1亿美元或以上的银行,取得委托主办行和簿记行头衔.该档次的价码尚未最终敲定,此前据称约为150个基点,相当于包含全部费用的240个基点.
第二档次价码为,承贷5,000万至9,900万美元的银行,获得委托主办行头衔和包含全部费用的235个基点;最后一档次的价码为,承贷1,000万至4,900万美元的银行,获得主办行头衔,价码为230个基点.
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮190个基点.
该贷款包括1.5亿美元的定期贷款和1亿美元的循环信贷.后者包括25个基点的承诺费用.
邀贷截至日定于周五.
此项贷款将通过五矿资本与证券公司筹得,中国五矿将提供担保.
消息人士称,贷款所得将主要用于补充借款人的现金储备,部分用于再融资.
五矿资本与证券公司于2009年签署了2亿美元的两批次三年期俱乐部贷款协议,该贷款于今年7月到期.该笔贷款由中国银行、三菱东京日联银行、永隆银行、意大利西雅那银行、中国工商银行和瑞穗实业银行牵头,包含全部费用的价码为120-125个基点.中国五矿集团公司也为这笔2009年贷款提供担保.
中国五矿集团公司上次入市寻求贷款是在2011年8月,当时其子公司--中国五矿香港控股有限公司获得5.6亿美元的五年期贷款,利率为较Libor加码120个基点,包含全部费用的价码低于150个基点.(完)
--编译 丁琦;审校 李爽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3