〔中国房地产〕市场回调仍是主基调,继续落实限购等政策措施--住建部

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国住房和城乡建设部周四称,当前整个房地产市场朝着调控的预期方向在发展,近期市场回调还将是发展的主基调,下一步将继续落实好包括住房限购在内的各项抑制投资、投机性需求的政策措施.
住建部房地产市场监管司副司长张小宏在中国网在线访谈时并称,地方政府要适应市场"退烧"以后正常的土地出让收入、住房成交量和房地产相关税收,逐步减少对房地产业的依赖;同时还要采取措施保证市场的稳定供应.
"我们要对投资、投机需求继续保持高压态势,打消其通过房地产投资实现财富快速增值的目的.这样能使住房逐步回归到居住的基本属性,"张小宏表示.
他并指出,新开工出现负增长,值得警惕和关注,下一阶段保持一定的供应量是很重要的任务.
在持续严厉调控政策下,目前中国楼市多项指标均出现大幅下滑.路透根据国家统计局数据测算,4月房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,为今年以来连续第二月下跌.[ID:nSB1540892]
此外,住建部住房保障司副司长张学勤在同一访谈中称,今年保障房总的施工规模在1,700万套左右,总体资金需求量较大,特别是中西部地区,筹集资金会比较困难.
"我想说今年的资金压力是比较大的,但是,只要严格贯彻了中央的有关政策,资金落实还是有积极希望的,"张学勤表示.
中国去年开工1,000万套保障性住房,大部分要在今年继续施工,今年计划新开工700万套,基本建成500万套以上,竣工量要高于去年.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3