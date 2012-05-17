〔欧元区政经〕法国新任财长要求修改欧洲财政条约,加入促进增长措施(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增细节)
路透巴黎5月17日电---法国新任财政部长莫斯可维西(Pierre Moscovici)周四表示,希望修改欧洲的新财政条约,补充促进经济增长的承诺,否则将不会批准条约.
"我们需要强调的是,目前的条约是不会获得批准的,"莫斯可维西对BFM TV表示,"我们非常坚持这一点."
莫斯可维西是法国当选总统奥朗德宣誓就职后的新政府成员之一,他周四接替巴胡安担任财政部长.奥朗德是法国17年来的首位社会党总统.
莫斯可维西说,法国新政府团队承诺严肃管理公共财政,同时希望欧洲实行有力的促进增长策略.
奥朗德一直以来都清楚地表明他对待欧洲财政条约的立场.该条约由法国前任总统萨科齐与其他欧洲国家领导人于3月签署.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比