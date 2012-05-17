〔欧元区政经〕法国新任财长要求修改欧洲财政条约,加入促进增长措施(更新版)

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路透巴黎5月17日电---法国新任财政部长莫斯可维西(Pierre Moscovici)周四表示,希望修改欧洲的新财政条约,补充促进经济增长的承诺,否则将不会批准条约.

"我们需要强调的是,目前的条约是不会获得批准的,"莫斯可维西对BFM TV表示,"我们非常坚持这一点."

莫斯可维西是法国当选总统奥朗德宣誓就职后的新政府成员之一,他周四接替巴胡安担任财政部长.奥朗德是法国17年来的首位社会党总统.

莫斯可维西说,法国新政府团队承诺严肃管理公共财政,同时希望欧洲实行有力的促进增长策略.