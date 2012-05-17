〔新闻稿〕惠誉称日本大型银行为欧洲银行去杠杆化的主要受益者之一

5月17日--日本"大型银行"的最新业绩凸显出,他们是欧洲银行去杠杆化的主要受益人之一.我们预计,这些银行将继续通过增加其对日本以外的曝险来寻求增长.然而,其扩张更可能是通过直接放贷来实现,而非通过大规模境外投资,因为其海外分支机构的资本薄弱.

日本三大银行集团2012财年日本以外营收及贷款增速均表现强劲.三菱UFJ的海外贷款余额增加27%,瑞穗和三井住友均增长24%.这一表现意味着,三菱UFJ、三井住友和瑞穗的海外贷款占贷款总额的比例分别升至19%、16%和13%.这三家银行不仅壮大了作为大型贸易融资提供商的角色,而且还积极拓展了其他领域的信贷活动.(完)