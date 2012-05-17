〔新闻稿〕惠誉称日本大型银行为欧洲银行去杠杆化的主要受益者之一

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(以下摘自评级机构惠誉发布的声明)
5月17日--日本"大型银行"的最新业绩凸显出,他们是欧洲银行去杠杆化的主要受益人之一.我们预计,这些银行将继续通过增加其对日本以外的曝险来寻求增长.然而,其扩张更可能是通过直接放贷来实现,而非通过大规模境外投资,因为其海外分支机构的资本薄弱.
日本三大银行集团2012财年日本以外营收及贷款增速均表现强劲.三菱UFJ的海外贷款余额增加27%,瑞穗和三井住友均增长24%.这一表现意味着,三菱UFJ、三井住友和瑞穗的海外贷款占贷款总额的比例分别升至19%、16%和13%.这三家银行不仅壮大了作为大型贸易融资提供商的角色,而且还积极拓展了其他领域的信贷活动.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫/丁琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。