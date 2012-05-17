〔韩国个股〕苹果转单尔必达报导料不致对三星构成重大冲击(更新版)

(更新股价、新增分析师评论)

路透首尔5月17日电---分析师与行业消息人士周四称,苹果(AAPL.O)要降低依赖对手三星电子(005930.KS)的元件供应将不容易,虽然市场揣测其已开始减少使用三星记忆体芯片(晶片).

三星股价收低0.67%,早盘一度下跌2%至两个月低位.自周三一家台湾报纸称,苹果向尔必达释出动态随机存取记忆体(DRAM)晶片的巨额订单后,三星市值已蒸发6%,或110亿美元.

报导引发三星投资者担心,苹果或希望扶助尔必达,成为更大的苹果供应商,而减少向三星采购.

苹果是三星的最大客户,向三星购买芯片与显示器,但二者在智能手机与平板电脑市场亦是激烈竞争对手,且正在大打专利战.

但美国与韩国的技术行业分析师表示,若台湾电子时报的报导得到证实,也不认为报导预示着三星与苹果供应商链条将遭遇重大损失,尽管三星股票遭到猛抛.

"苹果一直在分散供应商的来源,和尔必达的交易不致对其他主要供应商造成重大冲击,因为尔必达在全球移动DRAM市场的份额相当小,"一位了解尔必达销售情况的消息人士指出.

该消息人士指出,尔必达当前已有逾半数DRAM移动晶片出售给苹果,尔必达当前产量短期内要抢走三星市占率的空间有限.

"根据我们的通道调查,尔必达大约40-60%的移动DRAM芯片产能通常都是分配给苹果,因此我们没有什么新的看法,"美林分析师Simon Woo称.

NH Investment & Securities分析师Lee Sun-tae对此表示赞同,称"市场对此消息反应过度.今年移动DRAM芯片业务估计仅占三星电子营业利润总额的10%."

美光(Micron Technology)(MU.O)正在洽谈收购尔必达的业务.尔必达在艰困市场环境与全球竞争中被推入破产保护境地后,目前正试图重整.

苹果未就此报导做出回应,美光亦拒绝置评.三星方面及尔必达的法院指定托管人也拒绝置评.(完)