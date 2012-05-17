《中国企业债发行日程表》--5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *上海张江集团 7 5 前三年5.60% AA+ 5/18-5/24 国泰君安 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== *湖北联合 7 6 前三年6.30% AA+ 5/18-5/22 平安证券 发展投资集团 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== *新疆天富 5 6 前三年6.50% AA 5/18-5/22 平安证券 电力集团 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 绵阳科技城 15 7 7.16% AA 5/15-5/18 宏源证券 发展投资集团 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 盘锦建投公司 15 7 7.50% AA 5/17-5/18 平安证券 (自第3年起每年偿还20%本金) 国开证券 ===================================================================================== 江苏太仓港口 8 7 7.66% AA 5/16-5/22 国泰君安 开发建设投资公司 ===================================================================================== 上海地产集团 28 5 6.12% AA+ 5/17-5/23 国泰君安 (自第3年起每年分别偿还30%、30%和40%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 刘昕/张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3