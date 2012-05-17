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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 18:34 BJT

〔日本个股〕三菱东京日联银行冻结与伊朗银行间的交易往来(更新版)

(新增细节)

路透东京5月17日电---三菱东京日联银行周四表示,按照纽约地区法院在本月稍早做出的裁定,该行已经冻结了同伊朗多家银行间的交易往来.日本从伊朗进口石油的大多数款项结付都是通过三菱东京日联银行进行.

银行的一位发言人表示,该举措源于美国法庭2007年的一项裁决,即要求伊朗向1993年美军驻黎巴嫩营地爆炸案中的幸存者和遇难者家属支付逾26亿美元.

银行消息人士称,日本的三家最大银行中,三菱东京日联银行是唯一接到此项裁决命令的,这是因为日本银行经手的伊朗资产几乎全部都是通过该行操作.

消息人士称,其余的一些交易则是通过三井住友银行(8316.T)来处理.

"日本进口石油中的逾10%都来自伊朗.如果银行无法就石油进口进行支付结算,那么将影响到国家的能源政策."瑞穗金融集团(8411.T)的社长暨日本银行业协会主席佐藤康博表示,"该问题应由利益相关各方一同处理,包括政府."(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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