〔钢铁行业〕一些中国钢厂推迟铁矿石交货--消息人士

路透新加坡/上海5月17日电---冶炼业消息人士和贸易商周四称,一些中国钢材厂推后包括淡水河谷在内等矿商的铁矿石交货,因为钢材市场放慢打击对铁矿石的需求,且钢材厂商预期价格回进一步下跌.

中国是全球最大的铁矿石消费国,也是其他大宗商品的巨大市场,此举显示在全球经济动荡的背景下,该国需求减缓.此外经济不稳也促使矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)暂停执行一项800亿美元的支出计划.

"我们推迟一家大型矿商的铁矿石交货,因为现在没人有胆量购买定于6月到岸的船货,"一家中型中国钢厂的铁矿石采购人员说道.

"我们的长期铁矿石采购合约按季度定价,但显然现货铁矿石价格在6月会进一步下跌.一些中国钢厂从4月就已经开始考虑推迟船货了."

一位负责为另一家中型中国钢厂采购铁矿石的人士称,他的公司从上月起就已经推后出货,近期不打算进行任何采购.这家钢厂同全球大型矿商签订长期供应合同.

"他们(中国钢厂)已经在合同上砍价了.我知道长期合同的卖方,他们告诉我船货被推后,"新加坡一位实货交易商称,他说推后出货的包括了与淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓签订长期合同的钢厂.

必和必拓拒绝置评.目前未能联系到淡水河谷驻中国的人士置评.(完)