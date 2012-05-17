〔钢铁行业〕一些中国钢厂推迟铁矿石交货--消息人士

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透新加坡/上海5月17日电---冶炼业消息人士和贸易商周四称,一些中国钢材厂推后包括淡水河谷在内等矿商的铁矿石交货,因为钢材市场放慢打击对铁矿石的需求,且钢材厂商预期价格回进一步下跌.
中国是全球最大的铁矿石消费国,也是其他大宗商品的巨大市场,此举显示在全球经济动荡的背景下,该国需求减缓.此外经济不稳也促使矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)暂停执行一项800亿美元的支出计划.
"我们推迟一家大型矿商的铁矿石交货,因为现在没人有胆量购买定于6月到岸的船货,"一家中型中国钢厂的铁矿石采购人员说道.
"我们的长期铁矿石采购合约按季度定价,但显然现货铁矿石价格在6月会进一步下跌.一些中国钢厂从4月就已经开始考虑推迟船货了."
一位负责为另一家中型中国钢厂采购铁矿石的人士称,他的公司从上月起就已经推后出货,近期不打算进行任何采购.这家钢厂同全球大型矿商签订长期供应合同.
"他们(中国钢厂)已经在合同上砍价了.我知道长期合同的卖方,他们告诉我船货被推后,"新加坡一位实货交易商称,他说推后出货的包括了与淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓签订长期合同的钢厂.
必和必拓拒绝置评.目前未能联系到淡水河谷驻中国的人士置评.(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比