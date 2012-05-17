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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 18:23 BJT

〔印度汇市〕央行似乎通过国有银行在54.54卢比抛售美元--交易员

路透孟买5月17日电---七位交易员称,卢比兑美元周四创下纪录新低后不久,印度央行可能通过国有银行在54.54卢比附近抛售美元.

卢比兑美元INR=D2最新报54.45/47,稍早触及纪录低点54.5650.(完)

--编译 孙茉莉;审校 蔡美珍

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