〔香港个股〕汇控称发展策略朝目标推进,重整可创额外营收20亿美元(更新版)

(新增细节)

* 已实现持续节省20亿美元成本

* 重整可望使年营收增收20亿美元,较之前目标增倍

* 有望实现获利和节约成本目标

* 欧元区危机是一大隐忧--行政总裁

路透香港5月17日电---欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)将重整计划料可创造的额外年营收预估提高一倍至20亿美元.该行拟依靠新兴市场和削减成本从金融危机中复苏与应对监管新规.

汇控行政总裁欧智华周四表示,在三年计划实施一年后,汇控正实现获利和节省成本目标.

欧智华说,最令人担心的外部因素"绝对是欧元区和希腊形势...以及坦白地说,是市场在6月17日希腊大选前做何反应."

汇丰获利中有逾四分之三来自欧洲和北美以外地区,该行应对危机的情况比很多竞争对手要好,受助于其在快速成长的亚洲市场的优势.

汇丰现在和其竞争对手面临着相同的监管压力,需要削减风险,该公司还承认,需做更多工作来振兴落后的欧洲和美国业务.

"投资者此前对我们是否有能力驾驭汇丰心存疑虑,他们怀疑是否有人能驱动如此大的一个公司,并改变其运行方向,"欧智华在一个电话会议上对记者表示.

"从第一年的成绩单中,我们能证明,在我们能控制的领域,我们正在发挥巨大的作用.在环境困难之下,我们正取得良好的趋势."

瑞穗证券驻香港的分析师Jim Antos表示,"汇丰应坦诚以对.实际上,欧洲目前的情势发展属于不可抗力.它们需要超过三年时间来实现其目标."

0855GMT时,汇丰股票在伦敦市场下跌1.4%,至5.268英镑,同期欧洲银行业指数.SX7P下跌0.9%.汇丰股价今年以来累计上涨9%.

汇丰已实现20亿美元的年化成本节省规模,根据欧智华的计划,预计2013年节省规模将升至35亿美元.欧智华正引领这家银行重拾全球贸易融资者的根本角色.

汇丰表示,已出售了28项业务,裁员1.4万人,并脱手约550亿美元风险加权资产.上述出售收入达59亿美元.

欧智华此前聚焦于缩减公司规模,分析师和投资者预计,欧智华或很快指明汇丰的拓展方向.

除了汇控在英国和香港的"本土"核心市场外,欧智华还指出了全球20个优先增长市场,包括巴西、中国和印度.(完)