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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 18:53 BJT

〔亚洲橡胶〕5月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 258.0 2 262.6 32

* 6月 263.0 27 263.3 26

* 7月 266.1 86 265.9 68

* 8月 269.0 52 269.0 42

* 9月 271.6 417 271.5 35

* 10月 273.6 5127 273.0 581

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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