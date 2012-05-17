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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 19:08 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾和马来西亚股市反弹,但风险偏好依然疲软

路透曼谷5月17日电---菲律宾和马来西亚股市周四从超卖状态中反弹,因投资者买入此前因欧洲相关疑虑而下跌的个股.不过尾盘时段的买盘表明,风险偏好仍然疲弱.

菲律宾股市.PSI大涨3.1%,令指标股指升至"超卖"线上方.14日相对强弱指标收报42.56,周三为26.97.30或以下表示市场超卖.

证交所数据显示,马来西亚股市周四资金流入6,200万美元,泰国股市则流入5,083万美元.

1046GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2822.61 -8.54 -0.30 +6.66 2646.35

马来西亚 .KLSE 1544.21 8.17 +0.53 +0.88 1530.73

泰国 .SETI 1173.56 2.33 +0.20 +14.46 1025.32

印尼 .JKSE 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 3821.99

菲律宾 .PSI 5017.02 152.79 +3.14 +14.75 4371.96

越南 .VNI 442.58 -7.33 -1.63 +25.89 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 吴云凌

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