〔东南亚股市〕菲律宾和马来西亚股市反弹,但风险偏好依然疲软

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透曼谷5月17日电---菲律宾和马来西亚股市周四从超卖状态中反弹,因投资者买入此前因欧洲相关疑虑而下跌的个股.不过尾盘时段的买盘表明,风险偏好仍然疲弱.
菲律宾股市.PSI大涨3.1%,令指标股指升至"超卖"线上方.14日相对强弱指标收报42.56,周三为26.97.30或以下表示市场超卖.
证交所数据显示,马来西亚股市周四资金流入6,200万美元,泰国股市则流入5,083万美元.
1046GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2822.61 -8.54 -0.30 +6.66 2646.35
马来西亚 .KLSE 1544.21 8.17 +0.53 +0.88 1530.73
泰国 .SETI 1173.56 2.33 +0.20 +14.46 1025.32
印尼 .JKSE 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 3821.99
菲律宾 .PSI 5017.02 152.79 +3.14 +14.75 4371.96
越南 .VNI 442.58 -7.33 -1.63 +25.89 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 吴云凌
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3