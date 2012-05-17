〔中国金融〕中金所与CBOE等交易所签合作备忘录,探讨产品交叉上市机会

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海5月18日电---中国金融期货交易所近日分别与芝加哥期权交易所集团(CBOE)(CBOE.O)、芝加哥商业交易所集团(CME)(CME.O)等四家国际交易所签订合作备忘录,各方不仅在创新产品筹备上保持合作,未来还将探讨金融产品交叉上市等业务合作机会.
中金所周四晚间新闻稿称,此次签约的另外两家交易所是纽约泛欧交易所集团(NYSE EURONEXT)NYX.N和德意志交易所集团(DBAG)(DB1Gn.DE).中金所与这些交易所的合作内容主要包括信息共享与互换、人员培训、业务合作、产品开发等.
中金所正致力于推出国债期货、股指期权等新产品,中金所有关人士表示,在这些产品筹备过程中,将与上述各交易所保持紧密合作,充分借鉴海外市场的经验,不断完善产品设计,为中国市场提供更丰富、更有效的风险管理工具.
同时,在当今全球金融市场一体化的大背景下,交易所之间的产品交叉上市已成趋势,中金所未来也将探讨与境外交易所开展此类业务的可行性.
新闻稿指出,伴随中国资本市场国际化程度的不断加深,中金所也在加快对外开放和国际合作的步伐.截至目前,合格境外机构投资者(QFII)参与股指期货交易的各项准备基本就绪,入市时机基本成熟.中金所将按照中国证监会的部署,稳步推进投资主体开放,积极推动QFII尽早入市.
中金所目前首个金融期货产品是沪深300指数期货.在国际合作方面,今年初,中金所已与香港交易所签订了谅解备忘录.
此次与中金所签订备忘录的四家交易所都是全球金融衍生品行业的领先者,其中,CBOE是美国最大的期权交易所,其主要产品涉及股指期权、股票期权、波动率指数期权等;CME是美国最大的期货交易所,其产品覆盖股权、利率、外汇及各类商品,而且几乎在每一类产品中都占据世界前列.
NYSE EURONEXT是由纽约证券交易所和泛欧交易所合并组成,是全球规模最大的交易所集团,产品包括股票、债券、ETF及各类衍生品;DBAG是欧洲最大的证券与期货、期权交易所,其衍生产品十分齐全,特别是股权类和利率类产品居全球领先地位.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3