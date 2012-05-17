〔美股业绩〕沃尔玛季度获利强劲,受益于美国业务销售跳增

路透5月17日电---全球最大的零售商沃尔玛(WMT.N)周四公布的季度获利好于预期,因其美国分支的同店销售增长2.6%,且温暖的天气和提前到来的复活节刺激消费者购物.

沃尔玛来自持续经营业务的盈利合每股1.09美元,上年同期为0.98美元,该公司曾预测每股盈余介于1.01-1.06美元.

沃尔玛美国的同店销售连续第三个季度增长.该公司预计美国的同店销售持平至增长2%.根据汤森路透,分析师平均预估为增长1.4%.

沃尔玛继续受到股东、员工和活动人士的负面评论.纽约时报4月21日报导称,沃尔玛在墨西哥的业务Wal-Mart de MexicoWALMEXV.MX过去10年间涉嫌行贿2,400万美元,以获得业务的快速增长,并且其高层试图进行掩盖.

该公司表示,依旧认为贿赂调查不会对公司业务产生实质性影响,但称"不能保证这些问题在未来不会对业务产生严重影响."(完)