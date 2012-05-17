〔美股业绩〕沃尔玛季度获利强劲,受益于美国业务销售跳增

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---全球最大的零售商沃尔玛(WMT.N)周四公布的季度获利好于预期,因其美国分支的同店销售增长2.6%,且温暖的天气和提前到来的复活节刺激消费者购物.
沃尔玛来自持续经营业务的盈利合每股1.09美元,上年同期为0.98美元,该公司曾预测每股盈余介于1.01-1.06美元.
沃尔玛美国的同店销售连续第三个季度增长.该公司预计美国的同店销售持平至增长2%.根据汤森路透,分析师平均预估为增长1.4%.
沃尔玛继续受到股东、员工和活动人士的负面评论.纽约时报4月21日报导称,沃尔玛在墨西哥的业务Wal-Mart de MexicoWALMEXV.MX过去10年间涉嫌行贿2,400万美元,以获得业务的快速增长,并且其高层试图进行掩盖.
该公司表示,依旧认为贿赂调查不会对公司业务产生实质性影响,但称"不能保证这些问题在未来不会对业务产生严重影响."(完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约