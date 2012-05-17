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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 20:25 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油价格大跌至近五个月低点

路透新加坡5月17日电---亚洲柴油价格跌至近五个月低点,因原油价格下滑.行业消息人士称这可能会引燃地区内的需求.

路透数据显示,新加坡指标实货柴油价格下跌0.81美元至每桶122.11美元,创下12月20日以来的最低.

一贸易商说:"随着绝对价格的下降,人们将能够购买更多的船货."

斯里兰卡的需求未来数周可能会上升,因从7月起该国炼厂将关闭,会持续两个月.反过来这可能会推升含硫为0.25%的柴油升水.

料有更多的需求从越南浮现,接下来的数周该国进口商可能会购买更多现货柴油,该国的一座炼厂已关闭一个月.

越南进口商已经购买了13万吨柴油和汽油,船期分别是5月和6月.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.68 -0.59 -0.48 123.27

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.11 -0.81 -0.66 122.92

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.41 -0.76 -0.61 124.17

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.41 -0.81 -0.65 125.22

6月柴油互换 GOSGSWMc1 122.16 -0.80 -0.65 122.96

7月柴油互换 GOSGSWMc2 122.15 -0.75 -0.61 122.90 (完)

--编译 王洋; 审校 吴云凌

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