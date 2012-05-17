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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 21:18 BJT

〔国际油市〕石脑油价格跌至五个月低点,台塑石化推迟购买

路透新加坡5月17日电--亚洲石脑油价格周四位于五个月低点,每吨报898美元,因布兰特原油价格下跌.不过石脑油裂解价差自触及五个半月低点之后小幅上扬,但交易商称在需求走软的背景下对于改善疲弱的人气几乎无能为力.

"今日稍早欧洲出现部分获利了结,帮助提振亚洲市场,"一名位于新加坡的交易商表示.

"不过我认为市场会再次走低."

这是因为需求萎缩的原因.

亚洲石脑油的头号买家台塑石化正在推迟买入石脑油,因该公司正在降低年产能293万吨裂解设施的产能利用率.

该公司也采用部分液化石油气(LPG)替代石脑油.交易商称,台塑石化将推迟购买至少15万吨石脑油.延迟的时间不同,部分由5月推迟到6月,其他的由第二季度末推迟到第三季度.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 898.00 -5.00 -0.55 903.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 97.44 -0.55 -0.56 97.99

97号现货汽油GL97-SIN 124.97 0.67 0.54 124.30

95号现货汽油GL95-SIN 120.85 0.45 0.37 120.40

92号现货汽油GL92-SIN 117.45 0.15 0.13 117.30

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.98 0.93 13.19 7.05 (完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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