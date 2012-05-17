〔国际油市〕石脑油价格跌至五个月低点,台塑石化推迟购买

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透新加坡5月17日电--亚洲石脑油价格周四位于五个月低点,每吨报898美元,因布兰特原油价格下跌.不过石脑油裂解价差自触及五个半月低点之后小幅上扬,但交易商称在需求走软的背景下对于改善疲弱的人气几乎无能为力.
"今日稍早欧洲出现部分获利了结,帮助提振亚洲市场,"一名位于新加坡的交易商表示.
"不过我认为市场会再次走低."
这是因为需求萎缩的原因.
亚洲石脑油的头号买家台塑石化正在推迟买入石脑油,因该公司正在降低年产能293万吨裂解设施的产能利用率.
该公司也采用部分液化石油气(LPG)替代石脑油.交易商称,台塑石化将推迟购买至少15万吨石脑油.延迟的时间不同,部分由5月推迟到6月,其他的由第二季度末推迟到第三季度.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 898.00 -5.00 -0.55 903.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 97.44 -0.55 -0.56 97.99
97号现货汽油GL97-SIN 124.97 0.67 0.54 124.30
95号现货汽油GL95-SIN 120.85 0.45 0.37 120.40
92号现货汽油GL92-SIN 117.45 0.15 0.13 117.30
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.98 0.93 13.19 7.05 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3