〔美国经济〕财长盖特纳称经济仍面临"非常严峻的挑战"

路透巴尔的摩5月17日电---美国财长盖特纳周四表示,欧债危机、油价上涨以及年底的预算削减和增税仍是美国经济所面临的风险.

"我们仍然处在一个危险、不确定的世界中,欧洲经正在经历一场严重而持久的危机,"盖特纳在一演讲中表示.

他表示,美国正面临"非常严峻的挑战",但这些挑战仍然可控.

"相较于全球其它国家所面临的挑战,我认为我们的挑战还算不错,"盖特纳说,并表示其认为税收优惠措施结束伴之以预算削减的威胁,为政客寻找更加可持续的财政模式提供了契机.(完)