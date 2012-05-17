〔美国经济〕财长盖特纳称经济仍面临"非常严峻的挑战"

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透巴尔的摩5月17日电---美国财长盖特纳周四表示,欧债危机、油价上涨以及年底的预算削减和增税仍是美国经济所面临的风险.
"我们仍然处在一个危险、不确定的世界中,欧洲经正在经历一场严重而持久的危机,"盖特纳在一演讲中表示.
他表示,美国正面临"非常严峻的挑战",但这些挑战仍然可控.
"相较于全球其它国家所面临的挑战,我认为我们的挑战还算不错,"盖特纳说,并表示其认为税收优惠措施结束伴之以预算削减的威胁,为政客寻找更加可持续的财政模式提供了契机.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。