版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 21:11 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油价格续涨,因需求坚挺而供应减少

路透新加坡5月17日电---亚洲燃料油市场周四扩大涨幅,因地区需求坚挺且供应下降.

380cst现货价差攀升1.95美元,至5.50美元的12周高位,180cst价差小升0.2美元至4.20,为逾10周高点.

路透数据显示,6月/7月跨月互换合约亦攀升,收高0.13美元,每吨逆价差为3.88美元,为约三周来最高.合约成交规模接近10万吨.

光汇石油继续购买固定价格护花合约,分别买进5.5万吨和10万吨的180cst和380cst合约.

该贸易商亦买入所有交易窗口期间的三批380cst现货月实货船货,总计6万吨,价格介于662.50-664.00美元,合每吨升水5.30-5.95美元.

船用燃料油市场活动升温,行业消息人士称价格下降刺激需求.

新加坡陆上燃料油库存下降150万桶,至1,840万吨左右,为四周来最低.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.15 -1.25 -0.19 674.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN 664.05 0.65 0.10 663.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 668.00 -2.00 -0.30 670.00

380CST船用燃料油升水 3.95 -2.65 -40.15 6.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.20 0.20 5.00 4.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.50 1.95 54.93 3.55 (完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐