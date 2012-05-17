〔国际油市〕亚洲燃料油价格续涨,因需求坚挺而供应减少

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透新加坡5月17日电---亚洲燃料油市场周四扩大涨幅,因地区需求坚挺且供应下降.
380cst现货价差攀升1.95美元,至5.50美元的12周高位,180cst价差小升0.2美元至4.20,为逾10周高点.
路透数据显示,6月/7月跨月互换合约亦攀升,收高0.13美元,每吨逆价差为3.88美元,为约三周来最高.合约成交规模接近10万吨.
光汇石油继续购买固定价格护花合约,分别买进5.5万吨和10万吨的180cst和380cst合约.
该贸易商亦买入所有交易窗口期间的三批380cst现货月实货船货,总计6万吨,价格介于662.50-664.00美元,合每吨升水5.30-5.95美元.
船用燃料油市场活动升温,行业消息人士称价格下降刺激需求.
新加坡陆上燃料油库存下降150万桶,至1,840万吨左右,为四周来最低.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.15 -1.25 -0.19 674.40
现货380CST燃料油 FO380-SIN 664.05 0.65 0.10 663.40
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 668.00 -2.00 -0.30 670.00
380CST船用燃料油升水 3.95 -2.65 -40.15 6.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.20 0.20 5.00 4.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.50 1.95 54.93 3.55 (完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3